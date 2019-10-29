Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi,Şerif Sezer, Mehmet Çevik'in paylaştığı, Benim Adım Melek'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına, Melek'in babasının Seyit Ali'yi bağrına bastığı anlar damga vurdu. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Benim Adım Melek'in 6. bölüm fragmanı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, 30 Ekim Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak. Benim Adım Melek'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizinin bu haftaki bölümünde yıllar sonra Melek ve babası arasındaki buzlar erimeye başlayacak. İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları.
BENİM ADIM MELEK'iN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ‘‘Melek beni boşadı’’ cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabilecek mı? Yoksa yüreği soğumayan Seyitali’nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise’nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu taze planla Melek’i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken, Melek’in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?
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