Benim Adım Melek 13. bölüm fragmanı yayınlandı - Melek evden ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek, 18 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümüyle hayranları ile buluşacak. Her hafta ayrı heyecanın yaşandığı Benim Adım Melek'te bu hafta kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek'in vereceği karar merak uyandıracak. İşte, Benim Adım Melek, yeni bölüm fragmanı ve özeti.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız’ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir. Kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek huzura kavuşabilecek mi?