Beni Takip Et’de bu hafta kim elenecek?

Kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken ve yarışmacıları adına onlarca fan sayfası açılan programdan, her hafta bir kişi eleniyor. Kurallar dahilinde elenen yada diskalifiye olan yarışmacıların yerine, yeni isimler programa dahil oluyor.

Programda elemeye etki eden en büyük faktör ise, yarışmacılara hafta başında verilen Youtube görevleri. Bu hafta teve2 nin sevilen ekran yüzleri, Mert Savaş ve Burak Akkul’un eşliğinde çekilen youtube videolarından, videosu en az izlenen gruptan bir kişi yarışmaya veda edecek.

Her eleme gününde gözyaşlarının sel olduğu Beni Takip Et evine veda edecek isim kim olacak?

Beni Takip Et haftanın finali bölümü ile bu gece saat 01.00’de teve2 ’de..