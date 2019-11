Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler?

Yapımını Endeğer Yapım’ın yaptığı yarışmada birbirinden iddialı isimler yarışıyor.

İşte o yarışmacılar;

Alperen Yılmaz;

Alperen Yılmaz 29 yaşında. Yarışmaya İstanbul Kartal’dan katılıyor. Asıl mesleği dövmecilik olan Alperen, YouTube ve TikTok’u aktif olarak kullanıyor. YouTube’da şaka videoları olan yarışmacı, ukala insanlardan ve örümceklerden korkuyor. Şiir okumayı seviyor.



Ayşenur Aydın;

Ayşenur Aydın 23 yaşında. Yarışmaya Kocaeli’nden katılıyor. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenci. Styling eğitimi alan Ayşenur, daha öncelerde modellik yapmış. Boş zamanlarında da styling yapmaya devam ediyor. Modaya karşı ilgisi olan yarışmacının bir butiği var ve altı ay önce de kendi ayakkabı markasını kurmuş. Instagram kullanıyor. Takipçileri ile moda ile ilgili paylaşımlar ve kombinler paylaşıyor. Amacı kendi tarzını takipçileri ile daha fazla paylaşmak ve ayakkabı markasını büyütmek... Basketbol ve futbol hayranı olan Ayşenur, kurbağalardan çok korkuyor.



Büşra Yazıcı;

Büşra, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Sürmeneli olan yarışmacı daha öncelerde portföy yöneticiliği yapmış. Sakarya Üniversitesi’nde dış ticaret okuyan yarışmacının sosyal medyada nickname’i tuzlugreyfurt. Daha çok gelin sunumlarını ti’ye alan paylaşımlar yapıyor. Bungee jumping, skyboard ve extreme sporları seviyor. Tipik bir Karadenizli olduğunu söylüyor.



Ekin Şiva Kavarna;

Kavarna 21 yaşında; yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Bir moda akademisinde eğitim alan Ekin Şiva, instagram, Facebook ve YouTube kullanıyor. Youtuber Akgün Kavarna’nın kız kardeşi ve kendisine abisini örnek almış. YouTube’a yeni başlayan yarışmacı eğlence ve trend içerikli videolar çekiyor. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyor. Çocukluğundan beri kamyon fobisi olan Ekin Şiva, büyük ödülü kazanırsa sevimli bir ofis açarak sevimli içerikler üretmek istiyor.



Emrecan Arslan;

24 yaşındaki Arslan, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Sekiz yıl boyunca aktarda çalışan yarışmacı şifalı bitkiler üzerine uzmanlık yapmış. Anneannesiyle birlikte yaşıyor ve kendini troll olarak tanımlıyor. Sosyal medya da kendine ait mizah sayfaları yönetiyor. Lakabı “Gülen Kıvırcık”. Büyük ödülü kazanırsa paranın bir kısmını kamera karşısında dağıtmayı düşünüyor.



İrem Kazan;

26 yaşında, yarışmaya Bolu’dan katılıyor. Butiği olan yarışmacı Kocaeli Üniversitesi Sinema TV mezunu...Bir dönem yerel televizyonlarda sunuculuk ve styling yapmış. Çocukluğundan beri ünlü olmak isteyen İrem, “Dikkat çekmek için elimden gelen her şeyi yaparım” diyor. İrem, renkli giyinmeyi, marjinal olmayı ve dikkat çekmeyi seviyor. Özgürlüğüne çok düşkün.



Mehmet Semerci;

Mehmet, 22 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü son sınıf öğrencisi. En büyük hayali oyuncu olmak. İkiz kardeşi olan Mehmet, instagram ve Twitter kullanıyor. Beden dili okumayı bilen yarışmacı çok titiz olduğu için arkadaşlarıyla sorun yaşıyormuş. Büyük ödülü kazanırsa konservatuar eğitimi almak istiyor.



Merve Kösoğlu;

Merve 29 yaşında, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Işık Üniversitesi’nde iç mimarlık bölümünden mezunu olan Merve, New York Pratt Instıtute’de yüksek lisans yapmış. İç mimarlık yapmayan yarışmacı, takı tasarlıyor ve tasarımlarını sosyal medyadan satmak istiyor. Instagram ve Twittter kullanıyor. At binmeyi ve yoga yapmayı seven Merve, sakarlığından şikayetçi. Büyük ödülü kazanırsa barınak açıp hayvanlara yardım etmek istiyor.



Serhat Gezer;

Serhat 20 yaşında, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Özel bir üniversitede adalet bölümü okuyor. Instagram kullanıyor ve takipçilerine fitness konusunda tavsiyeler veriyor. Çocukluğundan beri futbolcu olmak isteyen Serhat, ne yazık ki geçirdiği rahatsızlıktan dolayı futbolu bırakmak zorunda kalmış. Karanlık korkusu var. En büyük hayali internet fenomeni olmak.



Ulaş Tuzak;

Ulaş 32 yaşında, yarışmaya İzmir’den katılıyor. On yıldır tiyatro ile ilgileniyor. İki ay önce İstanbul’a taşınmış ve izleyici kitlesini arttırmak için yarışmaya katılmış. Hiperaktif ve sabırsız olduğunu söyleyen Ulaş, aynı zamanda şarkı söylüyor, klarnet, bağlama, piyano çalıyor. Tüm eğitim hayatı boyunca güreş sporu ile ilgilenmiş. En büyük hayali çok iyi bir tiyatro sanatçısı olmak.



Hafta içi her gün teve2’de 16.45’te yayınlanan programda yarışmacılar, oynayacakları birbirinden heyecanlı oyunlar ve renkli kişilikleriyle takipçi sayılarını yükseltmeye çalışıyor. Sonunda da, en çok takip edilen yarışmacı birinci olarak büyük ödülü kazanacak.