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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler?

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Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler?

teve2’nin, sunuculuğunu Jess Molho’nun üstlendiği, ünlü bir sosyal medya fenomeni olmak isteyen 10 yarışmacının kıyasıya yarıştığı yeni yarışma programı 'Beni Takip Et' geçtiğimiz hafta başladı.

Yapımını Endeğer Yapım’ın yaptığı yarışmada birbirinden iddialı isimler yarışıyor.

İşte o yarışmacılar;
Alperen Yılmaz;
Alperen Yılmaz 29 yaşında. Yarışmaya İstanbul Kartal’dan katılıyor. Asıl mesleği dövmecilik olan Alperen, YouTube ve TikTok’u aktif olarak kullanıyor. YouTube’da şaka videoları olan yarışmacı, ukala insanlardan ve örümceklerden korkuyor. Şiir okumayı seviyor.

Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Ayşenur Aydın;
Ayşenur Aydın 23 yaşında. Yarışmaya Kocaeli’nden katılıyor. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenci. Styling eğitimi alan Ayşenur, daha öncelerde modellik yapmış. Boş zamanlarında da styling yapmaya devam ediyor. Modaya karşı ilgisi olan yarışmacının bir butiği var ve altı ay önce de kendi ayakkabı markasını kurmuş. Instagram kullanıyor. Takipçileri ile moda ile ilgili paylaşımlar ve kombinler paylaşıyor. Amacı kendi tarzını takipçileri ile daha fazla paylaşmak ve ayakkabı markasını büyütmek... Basketbol ve futbol hayranı olan Ayşenur, kurbağalardan çok korkuyor.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Büşra Yazıcı;
Büşra, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Sürmeneli olan yarışmacı daha öncelerde portföy yöneticiliği yapmış. Sakarya Üniversitesi’nde dış ticaret okuyan yarışmacının sosyal medyada nickname’i tuzlugreyfurt. Daha çok gelin sunumlarını ti’ye alan paylaşımlar yapıyor. Bungee jumping, skyboard ve extreme sporları seviyor. Tipik bir Karadenizli olduğunu söylüyor.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Ekin Şiva Kavarna;
Kavarna 21 yaşında; yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Bir moda akademisinde eğitim alan Ekin Şiva, instagram, Facebook ve YouTube kullanıyor. Youtuber Akgün Kavarna’nın kız kardeşi ve kendisine abisini örnek almış. YouTube’a yeni başlayan yarışmacı eğlence ve trend içerikli videolar çekiyor. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyor. Çocukluğundan beri kamyon fobisi olan Ekin Şiva, büyük ödülü kazanırsa sevimli bir ofis açarak sevimli içerikler üretmek istiyor.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Emrecan Arslan;
24 yaşındaki Arslan, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Sekiz yıl boyunca aktarda çalışan yarışmacı şifalı bitkiler üzerine uzmanlık yapmış. Anneannesiyle birlikte yaşıyor ve kendini troll olarak tanımlıyor. Sosyal medya da kendine ait mizah sayfaları yönetiyor. Lakabı “Gülen Kıvırcık”. Büyük ödülü kazanırsa paranın bir kısmını kamera karşısında dağıtmayı düşünüyor.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

İrem Kazan;
26 yaşında, yarışmaya Bolu’dan katılıyor. Butiği olan yarışmacı Kocaeli Üniversitesi Sinema TV mezunu...Bir dönem yerel televizyonlarda sunuculuk ve styling yapmış. Çocukluğundan beri ünlü olmak isteyen İrem, “Dikkat çekmek için elimden gelen her şeyi yaparım” diyor. İrem, renkli giyinmeyi, marjinal olmayı ve dikkat çekmeyi seviyor. Özgürlüğüne çok düşkün.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Mehmet Semerci;
Mehmet, 22 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü son sınıf öğrencisi. En büyük hayali oyuncu olmak. İkiz kardeşi olan Mehmet, instagram ve Twitter kullanıyor. Beden dili okumayı bilen yarışmacı çok titiz olduğu için arkadaşlarıyla sorun yaşıyormuş. Büyük ödülü kazanırsa konservatuar eğitimi almak istiyor.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Merve Kösoğlu;
Merve 29 yaşında, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Işık Üniversitesi’nde iç mimarlık bölümünden mezunu olan Merve, New York Pratt Instıtute’de yüksek lisans yapmış. İç mimarlık yapmayan yarışmacı, takı tasarlıyor ve tasarımlarını sosyal medyadan satmak istiyor. Instagram ve Twittter kullanıyor. At binmeyi ve yoga yapmayı seven Merve, sakarlığından şikayetçi. Büyük ödülü kazanırsa barınak açıp hayvanlara yardım etmek istiyor.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Serhat Gezer;
Serhat 20 yaşında, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Özel bir üniversitede adalet bölümü okuyor. Instagram kullanıyor ve takipçilerine fitness konusunda tavsiyeler veriyor. Çocukluğundan beri futbolcu olmak isteyen Serhat, ne yazık ki geçirdiği rahatsızlıktan dolayı futbolu bırakmak zorunda kalmış. Karanlık korkusu var. En büyük hayali internet fenomeni olmak.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Ulaş Tuzak;
Ulaş 32 yaşında, yarışmaya İzmir’den katılıyor. On yıldır tiyatro ile ilgileniyor. İki ay önce İstanbul’a taşınmış ve izleyici kitlesini arttırmak için yarışmaya katılmış. Hiperaktif ve sabırsız olduğunu söyleyen Ulaş, aynı zamanda şarkı söylüyor, klarnet, bağlama, piyano çalıyor. Tüm eğitim hayatı boyunca güreş sporu ile ilgilenmiş. En büyük hayali çok iyi bir tiyatro sanatçısı olmak.
Beni Takip Et yayın hayatına başladı... Beni Takip Et yarışmacılar kimler

Hafta içi her gün teve2’de 16.45’te yayınlanan programda yarışmacılar, oynayacakları birbirinden heyecanlı oyunlar ve renkli kişilikleriyle takipçi sayılarını yükseltmeye çalışıyor. Sonunda da, en çok takip edilen yarışmacı birinci olarak büyük ödülü kazanacak.

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