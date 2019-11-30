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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

“Beni Takip Et” evine veda eden ilk isim kim oldu?

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“Beni Takip Et” evine veda eden ilk isim kim oldu?

İzleyicinin büyük beğenisini kazanan yarışma programı Beni Takip Et’te, ilk eleme heyecanı yaşandı. Sunucu Jess Molho’nun en az takipçi kazanan ve eleme potasına giren yarışmacıları açıkladığı an stüdyo buz kesti.

Kızlardan İrem ve Büşra’nın erkeklerden ise Ulaş ve Emrecan’ın potaya girmesi şaşkınlık yarattı. Özellikle neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Emrecan’ın potada olması herkesi çok şaşırttı.

 Emrecan diskalifiye oldu, tüm dengeler değişti!

 Yapılan açık oylamada, ısrarla oyunu kullanmayacağını söyleyen ve yarışma kurallarına uymayan Emrecan yarışmadan diskalifiye edildi. Kızların oylaması sonucu eleme potasından çıkmayı başaran ama İrem ve Büşra arasında tercih yapamayan Emrecan’ın diskalifiye olması tüm dengeleri değiştirdi.

 Emrecan’ın evden çıkmasıyla devam eden oylama sonucunda ise Beni Takip Et evine veda eden isim Büşra Yazıcı oldu. Oldukça duygusal anların yaşandığı dakikalarda, evden gözyaşları içinde ayrılan Büşra’nın, Merve ve Ekin’e soğuk vedası dikkatlerden kaçmadı.

Yarışmaya Yeni Bir İsim mi Dahil Olacak...

 Kurallar gereği, hafta içi oynanan oyunlarda önde olan erkekler takımı, diskalifiye olan Emrecan’ın yerine yeni bir yarışmacı sokma hakkına sahip. Bakalım Beni Takip Et evinin yeni erkek yarışmacısı kim olacak?

 Merakla izlenen Beni Takip Et hafta içi her gün 16:45’ te teve2 ekranlarında….

 

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