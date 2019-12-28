“Beni Takip Et” evinden kim gitti?

Eleme potasına giren isimler şaşırttı…

Kızlar takımından İrem ve Nisa’nın erkekler takımından ise Ulaş ve Alperen’in eleme potasına girmesi evde büyük şaşkınlık yarattı.Tüm bunlar olurken yarışmaya son haftalarda dahil olan Sertaç ve Fırat’ın başarısı ise dikkat çekti.

Yapılan açık oylamada İrem ve Ulaş’ın potadan çıkmasıyla, gözler Nisa ve Alperen’e çevrildi. Eve veda eden isim ise, haftalık Youtube videoları daha az izlenen kızlar takımından Nisa oldu. Nisa “Beni Takip Et” evine en son katılan yarışmacıydı.

“Beni Takip Et” hafta içi her gece saat 01:00’de teve2’de...