“Beni Takip Et” evinde bir yakınlaşma mı başladı?

İlk bölümden beri çok iyi anlaşan ve sürekli bir arada olmaları dikkat çeken, Merve ve Mehmed için hayranları ortak bir fan sayfası da açmış durumda.

“Beni Takip Et” evinde diğer yarışmacıların da dikkatinden kaçmayan bu yakınlık evde gündem oldu. Arkadaşlarının ve takipçilerinin de yakıştırdığı ikili arasında ciddi bir ilişki yaşanır mı yeni bölümler bu sorunun cevabı olacak gibi.

“Beni Takip Et” hafta içi her gece 01:00 de teve2 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.