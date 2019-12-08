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Televizyon
08.12.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

“Beni Takip Et” evinde bir yakınlaşma mı başladı?

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“Beni Takip Et” evinde bir yakınlaşma mı başladı?

teve2’nin beğeni ile izlenen programı “Beni Takip Et” in dün gece yayınlanan final bölümünde yarışmacılardan Merve ve Mehmed’in arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

İlk bölümden beri çok iyi anlaşan ve sürekli bir arada olmaları dikkat çeken, Merve ve Mehmed için hayranları ortak bir fan sayfası da açmış durumda.

 “Beni Takip Et” evinde diğer yarışmacıların da dikkatinden kaçmayan bu yakınlık evde gündem oldu. Arkadaşlarının ve takipçilerinin de yakıştırdığı ikili arasında ciddi bir ilişki yaşanır mı yeni bölümler bu sorunun cevabı olacak gibi.

 “Beni Takip Et” hafta içi her gece 01:00 de teve2 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

 

 

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