“Beni Takip Et” de haftanın finali yapıldı...

Programda kaybeden takımdan iki kişinin eleme potasına girdiği, gözyaşları sel oldu.

Youtube videosu daha az izlenen erkekler takımından en az takipçi kazanan Alperen Yılmaz ve Serhat Gezer’in potada olduğu elemede, kızlar takımının ikiye iki şeklinde oy kullanması ile gözler potadaki yarışmacıların takipçi sayısına çevirdi.

Hafta içinde diğer yarışmacı arkadaşlarından daha az takipçi kazanan Serhat Gezer “Beni Takip Et” evine veda eden isim oldu. Evde çok sevilen ve efendi duruşuyla dikkat çeken Serhat’ın gidişi hem kızlar hem de erkekler takımını gözyaşlarına boğdu.

Vadistanbul Alışveriş Merkezinin ev sahipliğini yaptığı, Endeğer Yapımın iddialı projesi “Beni Takip Et” hafta içi her gece 01:00 de teve2 ekranlarında.