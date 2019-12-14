Beni Takip Et’ de eve kim veda etti?

Hafta içi en az takipçi kazanan Merve, Ayşenur, Ulaş ve Alperen’in eleme potasına girdiği programdaaçık oylama sistemi bu hafta da devam etti.

Arkadaşlarının oylaması sonucu Merve ve Alperen’in potadan çıkması, onları sevindirirken, Ayşenur ve Ulaş’ın gergin ve üzgün olduğu gözlendi.



Formatın yazarı Doğa Bey’in gidecek ismi açıklamak için eve girdiği an ise, adeta nefesler tutuldu. Youtube videolarından, erkeklerin çektiği videonun daha fazla izlenmesi, gidecek ismin kim olduğunu açıklamaya yetmiş oldu.

Programın ilk gününden beri güzelliği ve tavırlarıyla beğenilen genç yarışmacı Ayşenur Aydın’ın isminin açıklanması “Beni Takip Et” evinde duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Gözyaşları içinde eve ve arkadaşlarına veda eden 23 yaşındaki Ayşenur, programa Kocaeli’ den katılıyordu.

Hafta içi oynanan kapışmalarda daha fazla puan toplayan Kızlar Takımı, eve yeni bir yarışmacı sokma hakkına sahip. Bakalım “Beni Takip Et” evinin yeni yarışmacısı kim olacak?

“Beni Takip Et” hafta içi her gece 01:00 de teve2 ekranlarında..







