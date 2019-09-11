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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Beni Bırakma Zeynep öldü mü? Diziden ayrıldı mı?

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Beni Bırakma Zeynep öldü mü? Diziden ayrıldı mı?

Beni Bırakma dizisinin oyuncuları arasında yer alan Zeynep, diziden ayrılıp ayrılmadığı ile gündemde yer almaya başladı. Son bölümleri izleyen seyirciler, Zeynep'i dizide göremeyince ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Peki, Beni Bırakma dizisinde Zeynep öldü mü ve diziden ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Beni Bırakma dizisinin önemli karakterleri arasında yer alan Zeynep, yeni bölümlerde olmaması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Beni Bırakma dizisinde Zeynep öldü mü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ZEYNEP ÖLDÜ MÜ?

Zeynep ve Cansu, birlikte çıktığı yolda geçirdikleri trafik kazası dolayısıyla ağır yaralandı. Ağır yaralanan iki isim hastaneye götürüldü ancak içlerinden sadece Cansu kurtulabildi. Zeynep ise hayatını kaybetti. Ancak bu kaza neticesinde Cansu ise bebeğini kaybetti. Böylece Zeynep karakterine can veren Sıla Özlem Önemli diziden ayrılmış oldu.

Sıla Özlem Önemli, 14 Ağustos 1999'da Ankara'da doğdu. Ankara Çankaya Anadolu Lisesi ile Ankara Kırkkonaklar Lisesini tamamlayan Sıla Özlem Önemli eğitimi için gittiği Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Oyunculuk ve Tiyatro bölümünde okumaktadır.

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