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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Günlük dizi Beni Bırakma’nın yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ediyor. Ekran macerasında iki sezonu geride bırakan Beni Bırakma 280. Bölümüyle sezona ara vermişti. Sezon finalinde yaşananlar ardından olacakları merak eden dizi takipçileri 3. Sezon için geri sayımda. Peki, Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte dizilerin yayın tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı, bunlardan biri de Beni Bırakma oldu. Sude Doğar, Emrah Akduman, Berkay Veli ve Sıla Özlem Önemli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma, en son 31 Mayıs 2019 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Atv ekranlarında yayınlanan günlük programların pek çoğu 2 Eylül'de ekran macerasına başlayacak, bu nedenle Beni Bırakma'nın da aynı tarihte izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

 

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