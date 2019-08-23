Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Günlük dizi Beni Bırakma’nın yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ediyor. Ekran macerasında iki sezonu geride bırakan Beni Bırakma 280. Bölümüyle sezona ara vermişti. Sezon finalinde yaşananlar ardından olacakları merak eden dizi takipçileri 3. Sezon için geri sayımda. Peki, Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte dizilerin yayın tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı, bunlardan biri de Beni Bırakma oldu. Sude Doğar, Emrah Akduman, Berkay Veli ve Sıla Özlem Önemli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma, en son 31 Mayıs 2019 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Beni Bırakma yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Atv ekranlarında yayınlanan günlük programların pek çoğu 2 Eylül'de ekran macerasına başlayacak, bu nedenle Beni Bırakma'nın da aynı tarihte izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
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