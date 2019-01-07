Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? Final mi yaptı?
Beni Bırakma final mi yaptı sorusu, dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyicilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Beni Bırakma yeni bölümü neden yok? Ben Bırakma final mi yaptı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Beni Bırakma neden yok sorusu, yeni bölümün yayınlanmaması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Dizinin final yaptığını düşünen vatandaşlar, Beni Bırakma bitti mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Beni Bırakma neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BENİ BIRAKMA NEDEN YOK?
Yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanan Beni Bırakma dizisi hakkında yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Beni Bırakma dizinin tekrar bölümleri ile ekrana gelmesinin yeni yılın ilk haftalarında dizilerin yayınlanmamasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.
DİZİNİN GENEL KONUSU
Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır. Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir? Karakterlerimizin hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklar. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecek: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.
"Beni Bırakma"nın başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova'nın paylaşıyor.
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