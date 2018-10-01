Beni Affet’in Müjgan’ı Aleyna Eroğlu kimdir?
Moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, Beni Affet 8. sezonunda kadroya dahil oldu. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Aleyna Eroğlu’nun hayatı da yeniden gündeme geldi. Peki, Beni Affet’in Müjgan’ı Aleyna Eroğlu kimdir?
Günlük Star Tv dizisi Beni Affet ile oyunculuğa ilk adımını atan Aleyna Eroğlu, 1996 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak jüri koltuğunda Kemal Doğulu, İvana Sert ve Nur Yerlitaş'ın oturduğu; sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyurdu. Yarışmada dikkat çeken tavırlarıyla ön plana çıkan Aleyna Eroğlu, oyuncu olmak istediğini sürekli dile getirmiştir. Bu hayaline kavuşan Aleyna; Star Tv ekranlarında yayınlanan başrolde Şeyma Korkmaz ve Tolga Akman'ın yer aldığı Beni Affet dizisine dahil olmuştur ve Müjgan karakterini canlandırmaktadır.
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