Beni Affet yeni sezon son bölümünde neler oldu?
Beni Affet dizisi yeni sezon bölümleriyle devam ediyor. Sekizinci sezonuyla devam eden Beni Affet’in son bölümünde eniştesi Cenk’in bir şeyler gizlediğinden şüphelenen Yılmaz, tüm dengeleri yerinden oynatacak bir hamlede bulundu. İşte, Beni Affet yeni sezon son bölümünde yaşananlar
Star Tv'nin günlük dizisi Beni Affet'in ekran macerası 17 Eylül Pazartesi günü başladı. Sezonun açılışını olaylı bir şekilde yapan Beni Affet'in 1 Ekim tarihli 1413'üncü bölümünde bebeğinden ayrı kalmış olmanın üzüntüsüyle günlerce kahrolan Feride, kavuşmalarının verdiği mutluluğu tattı. Yaman, Umut’la ilgili bir sorundan dolayı kapıya gelen polisler yüzünden zor anlar yaşadı. Yaşanan gerginlik sonucu Feride’nin beklenmedik hamlesi üzerine Orhan, sürpriz bir çözüm buldu. Güzel ile evlenme hazırlıklarına girişen Murat, Kader’le ilgili düşüncelerinden kurtulmaya çalıştı.
Müjgan perişan halde babası Sabri’nin uyanmasını bekledi. Şahin, Sevgi’ye Sabri’nin kaza yaptığını haber verdi. Gerçekleri öğrenmek isteyen ikili, Sabri’ye ulaşmaya çabaladılar. Yılmaz ise bir yandan kazadan kurtardığı Sabri’yi düşünürken diğer yandan ailesindeki sorunlarla baş etmeye çalıştılar.
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