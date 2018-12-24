Bende Kal filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
2017 yapımı 'Bende Kal' filmi televizyonda ilk kez Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Fikret ve arkadaşlarının peşlerine düşen mafya ile mücadelesini anlatan Bende Kal’ın oyuncu kadrosunda usta isimler yer alıyor. Peki, Bende Kal filmi nerede çekildi? Bende Kal’ın oyuncuları kimler? İşte, tv izleyicileriyle ilk kez buluşacak olan filme dair detaylar
Utku Uçar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bende Kal’ın başrollerini Süheyl Uygur, Ruhi Sarı ve Sadi Celil Cengiz paylaşıyor, kadroda Peker Açıkalın, Hüseyin Elmalıpınar, Beyza Nur Mete gibi isimler yer alıyor.
Babasından kalan berber dükkanını işleten, müşterilerine tıraş sonrası yaptığı masajlarıyla ünlü Fikret (Süheyl Uygur) için her şey yolundadır. Ancak bir gün dükkanına gelen pazarlamacı Taner (Sadi Celil Cengiz), tüm düzenini alt üst edecektir.
Taner'in zoruyla otomatik bir masaj cihazı alan Fikret, kazara ünlü mafya babası Altan'ın ölümüne neden olur. Cesedi ortadan kaldırmak için koltukçu Rıza'dan (Ruhi Sarı) bulduğu bir koltuğu kullanır. Ancak bu sırada koltuk, büyük yanlışlıklar sonucu düzenbaz muhtar adayı Düzgün Söğüş (Peker Açıkalın) ile birlikte Adana'ya doğru yola çıkar. Üç arkadaş, 2 gün içinde Adana'dan koltuğu alıp İstanbul'a dönmek zorundadır, ancak Adana'da türbe muamelesi görmeye başlamış koltuğu geri almak hiç kolay olmayacaktır.
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