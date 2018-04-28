Bencil ve hırslıyız
Cansu Dağdelen, Kanal D’nin ilgiyle izlenen “İnsanlık Suçu” dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide sevgiye muhtaç Esra karakterine hayat veren genç oyuncu, “İnsan hangi şartta yaşarsa yaşasın, her zaman kendinde olmayanı arzular. Çünkü bencil ve hırslıdır” diyor.
◊ “İnsanlık Suçu”nda Esra karakterine hayat veriyorsunuz. Dizi ilk bölümünden itibaren çok beğenildi ve git gide yükselmeye devam ediyor. Neler söylemek istersiniz?
- Önceleri belli birtakım kaygılarla başladık ancak izleyicilerden aldığımız olumlu tepkiler sayesinde yaptığımız işin doğruluğuna kanaat getirdik. Çünkü değer karşılık bulduğunda bizim için anlamlıdır. Yaptığımız işin değer bulması bizim motivasyonumuzun yükselmesini sağlıyor. İzleyen herkese teşekkürler.
◊ İnsanlık suçu deyince sizin aklınıza ilk ne geliyor?
- İnsan hangi şartta yaşarsa yaşasın, her zaman kendinde olmayanı arzular, daha fazlasını ister. Çünkü bencil ve hırslıdır.
◊ Projeye dahil olma süreciniz nasıl gelişti?
- Bu işin cast çalışması başladığında şehir dışındaydım. Senaryoyu okuduğumda heyecanlandım ve duygulandım. Sonra yönetmenimiz Barış Yöş’le çok güzel bir deneme çekimi yaptık ve bu şekilde diziye dahil oldum.
EN BÜYÜK HAYALİ YUVA KURMAK
◊ Canlandırdığınız Esra nasıl biri?
- Esra toplum baskısıyla büyümüş. Okumak istemiş ama maddi yetersizliklerden dolayı okuyamamış, sevgiye aç bir karakter. En büyük hayali bir yuva kurmak ve bunun için her şeyi göze alan biri.
◊ Dizide sizi en çok etkileyen karakter hangisi oldu?
- Kesinlikle Selim. Dizinin en renkli karakteri bence. Neyi neden yaptığını asla anlayamıyorsunuz, iyi mi kötü mü arada kalıyorsunuz.
◊ Genç bir oyuncu olarak tecrübeli isimlerle aynı projede yer almak nasıl bir duygu?
- Çok şanslı hissediyorum. “Leyla ile Mecnun”u bayıla bayıla izleyen biri olarak bugün Ahmet Mümtaz Taylan’la karşılıklı oynuyor olmak benim için çok gurur verici. Tabii ki aynı şekilde Laçin Ceylan’la da çalışıyor olduğum için çok mutluyum, onun da tecrübelerinden faydalanıyorum.
◊ Oyunculuk için belirlediğiniz hedefler var mı?
- Oyuncu olmak en büyük hedeflerimden biriydi. Yurtdışında da oyunculuk üzerine eğitim almak istiyorum. Tiyatro ve sinemada da yer almak hedeflerimden biri.
Hayatı planlamak bana göre değil
◊ Hayatı planlayarak mı yaşarsınız yoksa akışına mı bırakırsınız?
- Akışına bırakırım. Hayatı planlamak bana göre değil.
◊ Tatil fırsatı bulursanız nereye gideceksiniz belli mi?
- Güney Afrika’ya gitmek istiyorum fakat dediğim gibi spontane yaşadığım için bilmiyorum. Her an her şey olabilir.
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