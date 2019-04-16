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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bence aşk deliliktir

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Bence aşk deliliktir

Burak Sevinç ile Melis Sezen’in başrolleri paylaştığı “Leke” bu akşam Kanal D’de başlıyor. Bu diziyle ilk kez başrol heyecanı yaşayan Sevinç, “Heyecanım çok yüksek. Yapım şirketimiz ve yapımcılarımız bana güvendiği için mutluyum” diyor.

◊ “Leke” ile başlayalım... Yeni bir proje, yeni bir karakter... Neler söylemek istersiniz?

- Öncelikle çok heyecanlıyız. Umarım seyirci de bu heyecanımızı paylaşır. Büyük titizlikle hazırlandık. Benim için de apayrı bir karakter yolculuğu başlıyor.

◊ Canlandırdığınız Cem karakteri kendinden emin, hırslı, genç bir iş insanı. Ortak noktalarınız var mı?

- Cem’le benzer yönlerimiz de var, taban tabana zıt yönlerimiz de... Ben de işinde iddialı bir oyuncuyum ve hırslıyım. Mesleğimde başarılı olmak istiyor ve bunun içinde çok çalışıyorum. Ama Cem benden çok daha sert bir karakter. Gerçi aynı şeyleri ben yaşasaydım ne yapardım bilmiyorum. Herhalde aynı tepkileri verirdim.

◊ Çok acımasız ve sert gözüküyor gerçekten...

- Evet. Yaşadıkları onu bu hale getirmiş. Çocukluğunda yaşadığı çok kötü bir olay yüzünden bu hale gelmiş. Seyirciye sürpriz olacak bir travma. O travmayı çok zor atlatmış. Şu anda çok detay veremiyorum, izleyip göreceğiz.

◊ Cem ne zaman değişecek?

- Yasemin’le (Melis Sezen) tanışıp ona karşı bir şeyler hissetmeye başladığı zaman. Kadınlara inancı yok Cem’in. Keskin hatları, soğuk duvarları olan bir adam. Yasemin o buzları eritecek, hatta kırıp geçecek! Ancak karanlık geçmişinde yaşadığı travmaların etkilerinin hemen yok olacağını sanmıyorum. Birlikte göreceğiz Cem’in değişimini.

◊ “Leke”, “bir aşk dizisi” olarak tanıtıldı. O zaman soralım; “Sizce aşk nedir?” Aşk insana neler yaptırır? Size neler yaptırdı mesela?

- Bence aşk deliliktir. Bana acıyı çağrıştırıyor. Tatlı bir heyecan. Beynin hükmetmesi duruyor diyebilirim. İnsan her şeyi yapabilir âşık olduğu zaman. Her şeye cesaret gösterir...

◊ Diziyi izleyenlerin sık sık sorgulayacağı soruyu size de soralım: “Aşk mı? Gurur mu?”

- Bence aşk... Yani dedim ya aşk insana her şeyi yaptırır.

◊ “Leke”de ilk kez başrol heyecanı yaşıyorsunuz. Başrol beraberinde neler getirdi?

- Evet, “Leke” dizisi ilk başrolüm. Heyecanım çok yüksek. Yapım şirketimiz ve yapımcılarımız bana güvendiği için ayrıca mutluyum. Yayın gününü iple çekiyorum. Umarım her şey güzel olur. Ben her işimde sorumluklarımı bilerek çalıştım. Çok bir şey değiştirmedi dolayısıyla. İşime aynı özenle devam ediyorum. Güzel olsun diye uğraşıyor, bunun için elimden geleni yapıyorum.

◊ “Leke”de başrolü Melis Sezen’le paylaşıyorsunuz. Nasıl bir ikili oldunuz? Ekranda “yılın çifti” olur musunuz?

- Bence güzel bir ikili olduk. İlk defa bu projeyle bir araya geldik. Onunla çalışmak çok keyifli, çok iyi bir oyuncu. Umarım setteki enerjimiz seyircimize de yansır.

MÜZİĞE ZAMANIM KALMADI

  Aynı zamanda müzisyensiniz. Müziğe zaman ayırabiliyor musunuz?

- Sette çok yoğun çalışıyorum, o yüzden şu an zaman ayıramıyorum. Ama çok özlüyorum. Boş vakitlerim olsa da keşke müzikle de ilgilensem.

Sizi “Leke”de şarkı söylerken görür müyüz?

- Karaktere uyuyorsa, senaristimiz ve yapımcımız da uygun görürse neden olmasın. Önemli olan karaktere uyması.

En sevdiğiniz aşk şarkısı hangisi?

- “Bir rüzgardır gelip geçer sanmıştım”...

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