Ben herkes için “komşu kızı”yım

◊ Türkiye’nin en çok izlenen dizisi “Arka Sokaklar”, 13’üncü sezona girdi. Keyifler nasıl?

- Her sene olduğu gibi bu sene de çok keyifli bir sezona başladık. Uzakken gerçekten çok özlüyorum seti. Neyse ki onlar da beni özlemiş (gülüyor).

◊ Nasıl geçti tatil? Neler yaptınız?

- Genelde İstanbul’daydım. Bomboş bir İstanbul’un tadını çıkardım. Tatil bu, adı üstünde, ne kadar kötü geçebilir ki? Bolca dinlendim. Bolca da yorulurum umarım.

◊ “Arka Sokaklar”da canlandırdığın Zeliş karakteriyle tüm Türkiye’nin tanıdığı biri oldun. Peki, öncesinde ne yapardı Yüsra, nasıl bir hayatı vardı?

- Öncesi... Hatırlamakta güçlük çekiyorum sanırım. Şaka bir tarafa neredeyse ömrümün yarısı “Arka Sokaklar”da geçmiş. Öncesinde başka projelerde yer aldım ama kısa süreliydi. Bizim dizideki karakterleri insanlar kendilerine çok yakın buluyor. Bu sebeple ben ünlü biri değil de komşunun kızı gibiyim herkes için.

OYUNCULUK HEM HAYALİMDEKİ MESLEK HEM DE TUTKUM

◊ Hayatınızı “Arka Sokaklar”dan önce ve sonra diye ikiye ayırmanızı istesem...

- “Arka Sokaklar” bir diziden çok daha fazlası. Bugünkü ben olmamın sebebi. Sadece oyunculuğumuz değil, kişiliğimiz de gelişiyor bu sette. Adım adım orada büyüyoruz. Okulların en güzeli...

◊ Kendinizi ekranda ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Ailenizin ve çevrenizin tepkisi ne oldu?

- Bunun hayalini çok kurmuştum. Dolayısıyla benim için paha biçilmez bir andı. Çok istediğin bir şeyi başarabilmiş olmanın mutluluğu tarifsiz.

Bizim dizinin Türk toplumunun kültürüne yakın olmasının en iyi tarafı da ailen ve çevrendeki herkesten çok güzel tepkiler alıyor olman.

◊ Yüsra Geyik için oyunculuk bir tutku mu yoksa bir meslek mi?

- Hayalim. Hep sahnede olmak istedim. İlkokuldan beri tiyatro oyunları yazar, oynar, taklit yapardım. Herkesi güldürürdüm. Bundan çok zevk alırdım. Hayalimin mesleğim olması da ona tutkuyla bağlanmamı sağlıyor.

SUAT’IN ÖLDÜĞÜ SAHNE EN KÖTÜSÜYDÜ

◊ Sette seni en çok şaşırtan ne?

- Durmadan yeni bir sorunun çıktığı, imkansız denilen her şeyin başa geldiği, buna rağmen her problemin en kısa sürede çözüldüğü yere set denir. Bu da beni hep şaşırtmıştır.

◊ Bugüne kadar dizide en zorlandığınız sahne hangisiydi?

- Suat’ın, yani dizideki annemin öldüğü sahne. Duygusu oynamak istemeyeceğim kadar kötüydü. Anlık empati bile çok sarsıcıydı. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin.

◊ Size nasıl bir rol gelirse heyecanlanırsınız?

- Her şeye rağmen ayakta kalmaya, hayat kurmaya ve hayat vermeye çalışan çocuk gelinler... Beni çok etkiliyor. Herkes için her zaman bir çıkış yolu vardır. Hiçbirimiz yaşadığımız toprakların bizi zorladığı kaderlere mahkum edilmemeliyiz. Anadolu kadının ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir hikaye mesela ne güzel olurdu...

BU KADAR OKUYACAĞIMA ANNEM BİLE İNANMAZDI

◊ Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

- Okuyorum. Çok okuyorum. Hatta annem “Bir gün Yüsra bu kadar kitap okuyacak deseler inanmazdım” diyor. Son 3-4 senedir en büyük tutkum okumak.

◊ “Arka Sokaklar” seyircisine neler söylemek istersiniz?

- İyi ki varsınız. Bizi izlemeye devam edin.