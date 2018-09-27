Ben herkes için “komşu kızı”yım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBen herkes için “komşu kızı”yım
GeriTelevizyon Ben herkes için “komşu kızı”yım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
27.09.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Ben herkes için “komşu kızı”yım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ben herkes için “komşu kızı”yım

Yüsra Geyik, “Arka Sokaklar” setinde, seyircinin gözü önünde büyüyen genç bir oyuncu. Dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e hayat veren Geyik, “Bu diziden öncesini hatırlamakta güçlük çekiyorum. Neredeyse ömrümün yarısı ‘Arka Sokaklar’da geçmiş” diyor.

Türkiye’nin en çok izlenen dizisi “Arka Sokaklar”, 13’üncü sezona girdi. Keyifler nasıl?

- Her sene olduğu gibi bu sene de çok keyifli bir sezona başladık. Uzakken gerçekten çok özlüyorum seti. Neyse ki onlar da beni özlemiş (gülüyor).

Nasıl geçti tatil? Neler yaptınız?

- Genelde İstanbul’daydım. Bomboş bir İstanbul’un tadını çıkardım. Tatil bu, adı üstünde, ne kadar kötü geçebilir ki? Bolca dinlendim. Bolca da yorulurum umarım.

“Arka Sokaklar”da canlandırdığın Zeliş karakteriyle tüm Türkiye’nin tanıdığı biri oldun. Peki, öncesinde ne yapardı Yüsra, nasıl bir hayatı vardı?

- Öncesi... Hatırlamakta güçlük çekiyorum sanırım. Şaka bir tarafa neredeyse ömrümün yarısı “Arka Sokaklar”da geçmiş. Öncesinde başka projelerde yer aldım ama kısa süreliydi. Bizim dizideki karakterleri insanlar kendilerine çok yakın buluyor. Bu sebeple ben ünlü biri değil de komşunun kızı gibiyim herkes için. 

OYUNCULUK HEM HAYALİMDEKİ MESLEK HEM DE TUTKUM

Hayatınızı “Arka Sokaklar”dan önce ve sonra diye ikiye ayırmanızı istesem...

- “Arka Sokaklar” bir diziden çok daha fazlası. Bugünkü ben olmamın sebebi. Sadece oyunculuğumuz değil, kişiliğimiz de gelişiyor bu sette. Adım adım orada büyüyoruz. Okulların en güzeli...

Kendinizi ekranda ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Ailenizin ve çevrenizin tepkisi ne oldu?

- Bunun hayalini çok kurmuştum. Dolayısıyla benim için paha biçilmez bir andı. Çok istediğin bir şeyi başarabilmiş olmanın mutluluğu tarifsiz.

Bizim dizinin Türk toplumunun kültürüne yakın olmasının en iyi tarafı da ailen ve çevrendeki herkesten çok güzel tepkiler alıyor olman.

Yüsra Geyik için oyunculuk bir tutku mu yoksa bir meslek mi?

- Hayalim. Hep sahnede olmak istedim. İlkokuldan beri tiyatro oyunları yazar, oynar, taklit yapardım. Herkesi güldürürdüm. Bundan çok zevk alırdım. Hayalimin mesleğim olması da ona tutkuyla bağlanmamı sağlıyor.

Ben herkes için “komşu kızı”yım

SUAT’IN ÖLDÜĞÜ SAHNE EN KÖTÜSÜYDÜ

 ◊ Sette seni en çok şaşırtan ne?

- Durmadan yeni bir sorunun çıktığı, imkansız denilen her şeyin başa geldiği, buna rağmen her problemin en kısa sürede çözüldüğü yere set denir. Bu da beni hep şaşırtmıştır.

Bugüne kadar dizide en zorlandığınız sahne hangisiydi?

- Suat’ın, yani dizideki annemin öldüğü sahne. Duygusu oynamak istemeyeceğim kadar kötüydü. Anlık empati bile çok sarsıcıydı. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin.

Size nasıl bir rol gelirse heyecanlanırsınız?

- Her şeye rağmen ayakta kalmaya, hayat kurmaya ve hayat vermeye çalışan çocuk gelinler... Beni çok etkiliyor. Herkes için her zaman bir çıkış yolu vardır. Hiçbirimiz yaşadığımız toprakların bizi zorladığı kaderlere mahkum edilmemeliyiz. Anadolu kadının ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir hikaye mesela ne güzel olurdu...

 BU KADAR OKUYACAĞIMA ANNEM BİLE İNANMAZDI

 ◊ Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

- Okuyorum. Çok okuyorum. Hatta annem “Bir gün Yüsra bu kadar kitap okuyacak deseler inanmazdım” diyor. Son 3-4 senedir en büyük tutkum okumak.

“Arka Sokaklar” seyircisine neler söylemek istersiniz?

- İyi ki varsınız. Bizi izlemeye devam edin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Maç kazası

İlk otomobil amcadan

'İş kadını oldum'

Göktaşı vizyonda