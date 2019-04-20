'Ben bu dili biliyordum'
Kanal D’nin yeni dizisi “Leke”de abla-kardeşi canlandıran Melis Sezen ile Kerim Tuna Kaba’nın işaret dilini kusursuz şekilde kullanması dikkat çekti.
Sezen’in, bu proje gelmeden önce kendi isteğiyle işaret dili öğrendiği ortaya çıktı:
“Okulumda geçen dönem seçmeli olarak işaret dili dersi başlamıştı. O dünyayı tanımak, iletişim halinde olmak için bu dersi almayı istemiştim. Bir dönem devam ettim. Sonrasında bu proje geldi, senaryoyu okuyunca havalara uçtum.”
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