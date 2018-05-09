Belgütay’ı canlandıran Şerif Bozkurt kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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09.05.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Belgütay’ı canlandıran Şerif Bozkurt kimdir?

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Belgütay’ı canlandıran Şerif Bozkurt kimdir?

Şerif Bozkurt, Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dahil oldu. Daha önce Kayıp Şehir, Babam İçin, Kırık Kanatlar ve Kurşun Yarası gibi dizilerin kadrosunda yer alan Şerif Bozkurt, Belgütay karakterine hayat verecek. Peki Diriliş Ertuğrul'un Belgütay'ı olarak izleyeceğimiz Şerif Bozkurt kimdir?

Şerif Bozkurt 1 Mart 1979 tarihinde İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. 2003-2006 arasında İzmir Devlet tiyatrosu’nda “yaşasın tiyatro”, “çizmeli kedi”, “boyacı”, “sihirli kaval”, “kalpaklılar”, “fehim paşa konağı” ve “bir şeftali bin şeftali” adlı oyunlarda oynadı. 2004’te izmir sanat tiyatrosu’nda “hansel ile gratel” adlı oyunda oynadı. Çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk ve izmir radyosu’nda seslendirme yaptı. Tiyatro boyalı kuş’un çernobil’den sesler adlı oyununda rol aldı. 2008 yılında çağan Irmak’ın “Issız adam” adlı filminde görev aldı.

Aşk Olsun Sinema Filmi 2015
Kayıp Şehir TV Dizisi 2012
Babam İçin (Kaan)TV Dizisi
Açlığa Doymak (Doktor) Sinema Filmi 2012
Kış Masalı TV Dizisi 2009
Küçük Kadınlar TV Dizisi
Sezon (Yusuf) 2009
Issız Adam (Şenol)Sinema Filmi 2008
Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sivil Polis)Sinema Filmi 2007
Köprü TV Dizisi
Kırık Kanatlar TV Dizisi 2005
Kurşun Yarası TV Dizisi

 

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