Belgütay’ı canlandıran Şerif Bozkurt kimdir?
Şerif Bozkurt, Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dahil oldu. Daha önce Kayıp Şehir, Babam İçin, Kırık Kanatlar ve Kurşun Yarası gibi dizilerin kadrosunda yer alan Şerif Bozkurt, Belgütay karakterine hayat verecek. Peki Diriliş Ertuğrul'un Belgütay'ı olarak izleyeceğimiz Şerif Bozkurt kimdir?
Şerif Bozkurt 1 Mart 1979 tarihinde İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. 2003-2006 arasında İzmir Devlet tiyatrosu’nda “yaşasın tiyatro”, “çizmeli kedi”, “boyacı”, “sihirli kaval”, “kalpaklılar”, “fehim paşa konağı” ve “bir şeftali bin şeftali” adlı oyunlarda oynadı. 2004’te izmir sanat tiyatrosu’nda “hansel ile gratel” adlı oyunda oynadı. Çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk ve izmir radyosu’nda seslendirme yaptı. Tiyatro boyalı kuş’un çernobil’den sesler adlı oyununda rol aldı. 2008 yılında çağan Irmak’ın “Issız adam” adlı filminde görev aldı.
Aşk Olsun Sinema Filmi 2015
Kayıp Şehir TV Dizisi 2012
Babam İçin (Kaan)TV Dizisi
Açlığa Doymak (Doktor) Sinema Filmi 2012
Kış Masalı TV Dizisi 2009
Küçük Kadınlar TV Dizisi
Sezon (Yusuf) 2009
Issız Adam (Şenol)Sinema Filmi 2008
Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sivil Polis)Sinema Filmi 2007
Köprü TV Dizisi
Kırık Kanatlar TV Dizisi 2005
Kurşun Yarası TV Dizisi
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