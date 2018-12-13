Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin'in biyografisi
2006'da başlayan Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin evliliğinin yakın zaman önce son bulduğuna yönelik haberler magazin basınında yer aldı. Bu gelişmenin ardından Belçim Bilgin'in kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Belçim Bilgin kimdir? İşte, Belçim Bilgin'in biyografisi...
31 Ocak 1983 tarihinde doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
2002'de Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı.
2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir.23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde başrol oyuncusu olarak görev almıştır.
Kendisi gibi oyuncu olan ve 10 Ağustos 2006 yılında evlendiği eşi Yılmaz Erdoğan'dan 2018 yılının Aralık ayında boşandı. Belçin Bilgin'in bu evlilikten Rodin adında bir çocuğu vardır.
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