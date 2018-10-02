Bein Sports Haber yayın akışında neler var? 3 Ekim Bein Sports yayın akışı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBein Sports Haber yayın akışında neler var? 3 Ekim Bein Sports yayın akışı
GeriTelevizyon Bein Sports Haber yayın akışında neler var? 3 Ekim Bein Sports yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
02.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber yayın akışında neler var? 3 Ekim Bein Sports yayın akışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bein Sports Haber yayın akışında neler var? 3 Ekim Bein Sports yayın akışı

Bein Sports Haber yayın akışı, 3 Ekim program listesi ile sorgulanmaya başlandı. Maç sonrası yayınların ve önemli spor olaylarının ekrana getirildiği Bein Sports Haber, 3 Ekim yayın akışı ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde 3 Ekim tarihinde neler yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bein Sports Haber yayın akışı, içerisinde yer alan programlar ve maç yayınları dolayısıyla sorgulanmaya başlandı. Türk ve dünya futbolundan önemli detayları futbolseverlerle paylaşan Bein Sports Haber, yayın akışı içerisine dahil ettiği maç yayınlarıyla zaman zaman izleyici karşısına çıkabiliyor. Peki, 3 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, merak edilen o detaylar

Bein Sport Haber'in 3 Ekim tarihli yayın akışı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden henüz yayımlanmadı. Program akışı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. İşte, bugünün Bein Sports Haber yayın akışı bilgileri;

00:00 Haftanın Gündemi
01:00 beIN Manşet
02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
02:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)
03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
03:45 Beşiktaş - Kayserispor (Özet)
04:00 Haftanın Gündemi
05:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
05:45 DG Sivasspor - Bursaspor (Özet)
06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
06:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)
07:00 Yeni Gün
09:00 Haftanın Gündemi
10:00 EFL Championship Maç Özetleri
10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 Özel Röportaj: T.Ennis
14:30 STSL Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)
18:00 Ana Haber
18:30 İngiltere'den Futbol
19:30 beIN 1
20:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)
21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)
21:15 Vay Bee
21:30 beIN Teknik
22:30 1 Numara
23:00 beIN Bugün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeliz Yeşilmen: Ölümden döndük!

Aşk iddialarına açıklama geldi

Fulya harikalar diyarında!

Özge Ulusoy ve sevgilisinden doğum günü pozu