Bein Sports Haber yayın akışında neler var? 3 Ekim Bein Sports yayın akışı
Bein Sports Haber yayın akışı, 3 Ekim program listesi ile sorgulanmaya başlandı. Maç sonrası yayınların ve önemli spor olaylarının ekrana getirildiği Bein Sports Haber, 3 Ekim yayın akışı ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde 3 Ekim tarihinde neler yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bein Sports Haber yayın akışı, içerisinde yer alan programlar ve maç yayınları dolayısıyla sorgulanmaya başlandı. Türk ve dünya futbolundan önemli detayları futbolseverlerle paylaşan Bein Sports Haber, yayın akışı içerisine dahil ettiği maç yayınlarıyla zaman zaman izleyici karşısına çıkabiliyor. Peki, 3 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, merak edilen o detaylar
Bein Sport Haber'in 3 Ekim tarihli yayın akışı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden henüz yayımlanmadı. Program akışı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. İşte, bugünün Bein Sports Haber yayın akışı bilgileri;
00:00 Haftanın Gündemi
01:00 beIN Manşet
02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
02:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)
03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
03:45 Beşiktaş - Kayserispor (Özet)
04:00 Haftanın Gündemi
05:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
05:45 DG Sivasspor - Bursaspor (Özet)
06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
06:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)
07:00 Yeni Gün
09:00 Haftanın Gündemi
10:00 EFL Championship Maç Özetleri
10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 Özel Röportaj: T.Ennis
14:30 STSL Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)
18:00 Ana Haber
18:30 İngiltere'den Futbol
19:30 beIN 1
20:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)
21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)
21:15 Vay Bee
21:30 beIN Teknik
22:30 1 Numara
23:00 beIN Bugün
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