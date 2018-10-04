Bein Sports Haber yayın akışı | 4 Ekim Bein Sports Haber yayın akışında neler var?
Bein Sports platformunun şifresiz yayın yapan kanalı olarak dikkat çeken Bein Sports Haber'in yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yayın akışı içerisinde spor içerikli birçok programa yer veren Bein Sports Haber'de 4 Ekim'de neler olduğu sorgulanıyor. Peki, 4 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor?
İngiltere Ligi, İspanya Ligi gibi önemli liglerden haberlerin yer aldığı Bein Sports Haber'in yayın akışında yer alan programlar pek çok futbol seyircisi tarafından merakla araştırılıyor. Birbirinden kritik müsabakaların özet görüntüleri, spordan önemli gelişmeler Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde yer alıyor. İşte, 4 Ekim tarihli Bein Sports Haber yayın akışı
4 EKİM 2018 BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI
01:00 Hedef Madrid
02:00 Porto - Galatasaray
03:45 LaLiga Haftanın Golleri
04:00 Özel Röportaj: Oğuz Savaş
04:30 1 Numara
05:00 Şampiyonlar Sahnesi
06:00 Fransa'dan Futbol
07:00 Yeni Gün
09:00 Şampiyonlar Sahnesi
10:00 İtalya'dan Futbol
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Barcelona - Ath.Bilbao (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 Özel Röportaj: Jon Diebler
14:30 La Liga World
15:00 beIN Manşet
16:00 Şampiyonlar Sahnesi
18:00 Ana Haber
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