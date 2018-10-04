Bein Sports Haber yayın akışı | 4 Ekim Bein Sports Haber yayın akışında neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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04.10.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber yayın akışı | 4 Ekim Bein Sports Haber yayın akışında neler var?

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Bein Sports Haber yayın akışı | 4 Ekim Bein Sports Haber yayın akışında neler var?

Bein Sports platformunun şifresiz yayın yapan kanalı olarak dikkat çeken Bein Sports Haber'in yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yayın akışı içerisinde spor içerikli birçok programa yer veren Bein Sports Haber'de 4 Ekim'de neler olduğu sorgulanıyor. Peki, 4 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor?

İngiltere Ligi, İspanya Ligi gibi önemli liglerden haberlerin yer aldığı Bein Sports Haber'in yayın akışında yer alan programlar pek çok futbol seyircisi tarafından merakla araştırılıyor. Birbirinden kritik müsabakaların özet görüntüleri, spordan önemli gelişmeler Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde yer alıyor. İşte, 4 Ekim tarihli Bein Sports Haber yayın akışı

4 EKİM 2018 BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

01:00 Hedef Madrid

02:00 Porto - Galatasaray

03:45 LaLiga Haftanın Golleri

04:00 Özel Röportaj: Oğuz Savaş

04:30 1 Numara

05:00 Şampiyonlar Sahnesi

06:00 Fransa'dan Futbol

07:00 Yeni Gün

09:00 Şampiyonlar Sahnesi

10:00 İtalya'dan Futbol

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

12:45 Barcelona - Ath.Bilbao (Özet)

13:00 Gün Ortası

14:00 Özel Röportaj: Jon Diebler

14:30 La Liga World

15:00 beIN Manşet

16:00 Şampiyonlar Sahnesi

18:00 Ana Haber

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