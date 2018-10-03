Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir? Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
03.10.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir? Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır?

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Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir? Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır?

Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan futbolseverler bir yandan Bein Sports'a ilişkin bilgileri sorguluyor. Bazı Süper Lig veya önemli karşılaşmalar Bein Sports Haber ve Bein Sports HD1 kanallarından yayınlanıyor. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan ve birçok yayın platformunda yerini alan Bein Sports Haber, Türksat frekans bilgileri ile uydulara da eklenebiliyor. Peki, Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir? Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır?

Bein Sports'un şifresiz yayınlarını sürdürüyor. Bein Sports Haber kanalında maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar izleyiciyle buluşuyor. Peki, Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, beIN SPORTS haber uydu frekans bilgilerini sorguluyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere, Bein Sports Haber'in yayın haklarını elinde bulundurduğu karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yanı sıra maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar ile grubun güçlü içeriği sporseverlerle buluşuyor.

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

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Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta? ( FB Zalgiris )

 

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