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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber frekansı ayarı nasıl yapılır? | İşte Bein Sports yayın akışı

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Bein Sports Haber frekansı ayarı nasıl yapılır? | İşte Bein Sports yayın akışı

Süper Lig maçlarını yayınlayan Bein Sports Haber'in frekans bilgileri özellikle futbolseverler tarafından internette sıklıkla sorgulanıyor. Bein Sports Haber, Sport Toto Süper Lig maçları ve Avrupa futbol mücadeleleri gibi spor içerikli birçok programa yer veriyor. Peki, Bein Sports Haber frekansı ayarı nasıl yapılır? Bein Sports yayın akışında bugün neler var?

Bein Sports Haber, bir süredir şifresiz yayınları ile özellikler sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bununla beraber spor keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar Bein Sports Haber'in frekans bilgilerini merak ediyor. Bein Sports Haber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Peki, Bein Sports Haber'in yayın akışında bugün neler var? Bein Sports Haber frekansı ayarı nasıl yapılır? İşte, merak edilenler...

FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;

1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle

2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.

3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.

4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.

5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.

Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar

Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
18 NİSAN BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI
00:00 HABER
00:30 beIN MANŞET
01:30 HABER
02:00 beIN BUGÜN
02:47 HAFTANIN ÖYKÜLERİ
03:00 beIN TEKNİK
03:30 1 NUMARA
03:50 VAY BEE
04:00 HABER
04:30 HABER
05:00 beIN MANŞET
06:00 beIN BUGÜN
06:48 LIGUE 1 HAFTANIN GOLLERİ
07:00 YENİ GÜN
08:30 İTALYA'DAN FUTBOL
09:30 #ALO beIN
10:15 PIKES PEAK
10:45 TOP 10
11:00 beIN MANŞET
12:00 HABER
12:30 SERIE A FULL IMPACT
13:00 GÜN ORTASI
14:00 HABER
14:30 THE INSIDER
15:00 beIN MANŞET
16:00 HABER
16:30 DÜNDEN BUGÜNE
17:00 HABER
17:30 LALIGA CHRONICLES
18:00 ANA HABER
19:00 ST 1. LİG MAÇ ÖZETLERİ
19:30 HAFTANIN ÖYKÜLERİ
19:45 TOP 10
20:00 POTADA BUGÜN
20:45 FENERBAHÇE B. - ZALGIRIS
22:30 41. DAKİKA
23:00 beIN BUGÜN

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