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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber frekans bilgileri neler? | İşte Beİn Sport yayın akışı

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Bein Sports Haber frekans bilgileri neler? | İşte Beİn Sport yayın akışı

Süper Lig, Spor Toto maçları ve Avrupa futbol mücadelelerini canlı olarak veren Bein Sports Haber, özellikle futbolseverler tarafından büyük ilgili görüyor. Bein Sports Haber'de futbol müsavakaları, Avrupa Basketbol maçları gibi spor mücadelelerini izlemek isteyenler, internet üzerinden Bein Sports Haber frekans bilgilerini sorguluyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri neler? Bein Sports yayın akışında bugün neler var?

Bazı futbol ve basketbol mücadelelerinin yayın hakkına sahip olan Bein Sports Haber, yayınladığı şifresiz maçlar ile spor severler tarafından takip edilip ilgi görüyor. Bununla beraber, maç keyfini yaşamak isteyenler, Bein Sports Haber frekans ayarlarının nasıl yapılacağını zaman zaman internet üzerinden sorgulayıp araştırıyor. Peki, Bein Sports Haber frekans ayarları nasıl yapılır? Bein Sports Haber'in yayın akışında hangi programlar var? İşte, Bein Sports Haber ile ilgili merak edilenler.

BEİN SPORTS HABER FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;

1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle

2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.

3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.

4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.

5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar

Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

1 MAYIS BEIN SPORTS HABER'İN YAYIN AKIŞI

00:00Hedef Madrid

00:30Tottenham - Ajax

02:15Montpellier - PSG

04:00beIN Teknik

04:45This is Paris

05:15Ç.Rizespor - DG Sivasspor

07:00Gazişehir - Giresunspor

08:45Hatayspor - Adanaspor

10:30Lig Özetleri

12:30Hedef Madrid

13:00İspanya'dan Futbol

14:00beIN 1

15:30beIN Teknik

16:15Tottenham - Ajax

18:00LaLiga Docs

19:00İtalya'dan Futbol

20:00#Alo beIN

21:00UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

21:15UEFA Avrupa Ligi Magazin

22:00Barcelona - Liverpool (C)

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