Bein Sports Haber frekans bilgileri neler? | İşte Beİn Sport yayın akışı
Süper Lig, Spor Toto maçları ve Avrupa futbol mücadelelerini canlı olarak veren Bein Sports Haber, özellikle futbolseverler tarafından büyük ilgili görüyor. Bein Sports Haber'de futbol müsavakaları, Avrupa Basketbol maçları gibi spor mücadelelerini izlemek isteyenler, internet üzerinden Bein Sports Haber frekans bilgilerini sorguluyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri neler? Bein Sports yayın akışında bugün neler var?
Bazı futbol ve basketbol mücadelelerinin yayın hakkına sahip olan Bein Sports Haber, yayınladığı şifresiz maçlar ile spor severler tarafından takip edilip ilgi görüyor. Bununla beraber, maç keyfini yaşamak isteyenler, Bein Sports Haber frekans ayarlarının nasıl yapılacağını zaman zaman internet üzerinden sorgulayıp araştırıyor. Peki, Bein Sports Haber frekans ayarları nasıl yapılır? Bein Sports Haber'in yayın akışında hangi programlar var? İşte, Bein Sports Haber ile ilgili merak edilenler.
BEİN SPORTS HABER FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
1 MAYIS BEIN SPORTS HABER'İN YAYIN AKIŞI
00:00Hedef Madrid
00:30Tottenham - Ajax
02:15Montpellier - PSG
04:00beIN Teknik
04:45This is Paris
05:15Ç.Rizespor - DG Sivasspor
07:00Gazişehir - Giresunspor
08:45Hatayspor - Adanaspor
10:30Lig Özetleri
12:30Hedef Madrid
13:00İspanya'dan Futbol
14:00beIN 1
15:30beIN Teknik
16:15Tottenham - Ajax
18:00LaLiga Docs
19:00İtalya'dan Futbol
20:00#Alo beIN
21:00UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
21:15UEFA Avrupa Ligi Magazin
22:00Barcelona - Liverpool (C)
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