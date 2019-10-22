Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı!
GeriTelevizyon Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.10.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı!

Bein Sports Haber 22 Ekim Salı günü pek çok sporseverin gündeminde yer almaya başladı. Bein Sports Haber canlı yayın akışı içerisindeki programlar aracılığıyla öğrenilebilecek. Birbirinden farklı programların yer aldığı Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde, maç özetleri ve bazı canlı maç yayınları da yer alıyor. Peki, Bein Sports Haber 22 Ekim canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, Bein Sports Haber yayın akışı hakkında bazı bilgiler

Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde yer alan programlar, gün ortasında pek çok sporsever tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 22 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde neler bulunuyor? İşte, Bein Sports Haber yayın akışı ve detaylı bilgiler

BEİN SPORTS HABER 22 EKİM YAYIN AKIŞI

Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı, yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Yayın akışı eklendiği takdirde haberimizin içerisinden detayları eklenecektir.

BEİN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

08:30 BCL Maç Özetleri

 

09:15 Özel Röportaj: Hakan Demir

 

10:00 Haber Basketbol

 

10:15 Valencia - A.Efes

 

12:00 Haber Basketbol

 

12:15 Özel Röportaj: Hakan Demir

 

13:00 Eurocup Maç Özetleri

 

14:00 Haber Basketbol

 

14:15 Barcelona - A.Berlin

 

16:00 Haber Basketbol

 

16:15 Valencia - A.Efes

 

18:00 Haber Basketbol

 

18:15 Olimpiakos - Zenit

 

20:15 Fenerbahçe Beko - Baskonia

 

22:00 Özel Röportaj: Hakan Demir

 

22:45 Euroleague Feature

 

23:00 Euroleague Maç Özetleri

BEİN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI

08:45 Barnsley - Swansea

 

10:30 EFL Championship Maç Özetleri

 

11:00 Fransa'dan Futbol

 

12:00 Brescia - Fiorentina

 

13:45 Lazio - Atalanta

 

15:30 This is Paris

 

16:00 European Le Mans Series: Silverstone

 

17:00 Fransa'dan Futbol

 

18:00 Madalya Yolu

 

19:00 Lig Özetleri

 

20:00 This is Paris

 

20:30 Madalya Yolu

 

21:30 EFL Championship Haftanın Golleri

 

21:45 QPR - Reading (C)

 

23:45 O.Lyon - Dijon (Özet)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle