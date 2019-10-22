Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı!
Bein Sports Haber 22 Ekim Salı günü pek çok sporseverin gündeminde yer almaya başladı. Bein Sports Haber canlı yayın akışı içerisindeki programlar aracılığıyla öğrenilebilecek. Birbirinden farklı programların yer aldığı Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde, maç özetleri ve bazı canlı maç yayınları da yer alıyor. Peki, Bein Sports Haber 22 Ekim canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, Bein Sports Haber yayın akışı hakkında bazı bilgiler
Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde yer alan programlar, gün ortasında pek çok sporsever tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 22 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde neler bulunuyor? İşte, Bein Sports Haber yayın akışı ve detaylı bilgiler
BEİN SPORTS HABER 22 EKİM YAYIN AKIŞI
Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı, yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Yayın akışı eklendiği takdirde haberimizin içerisinden detayları eklenecektir.
BEİN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI
08:30 BCL Maç Özetleri
09:15 Özel Röportaj: Hakan Demir
10:00 Haber Basketbol
10:15 Valencia - A.Efes
12:00 Haber Basketbol
12:15 Özel Röportaj: Hakan Demir
13:00 Eurocup Maç Özetleri
14:00 Haber Basketbol
14:15 Barcelona - A.Berlin
16:00 Haber Basketbol
16:15 Valencia - A.Efes
18:00 Haber Basketbol
18:15 Olimpiakos - Zenit
20:15 Fenerbahçe Beko - Baskonia
22:00 Özel Röportaj: Hakan Demir
22:45 Euroleague Feature
23:00 Euroleague Maç Özetleri
BEİN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI
08:45 Barnsley - Swansea
10:30 EFL Championship Maç Özetleri
11:00 Fransa'dan Futbol
12:00 Brescia - Fiorentina
13:45 Lazio - Atalanta
15:30 This is Paris
16:00 European Le Mans Series: Silverstone
17:00 Fransa'dan Futbol
18:00 Madalya Yolu
19:00 Lig Özetleri
20:00 This is Paris
20:30 Madalya Yolu
21:30 EFL Championship Haftanın Golleri
21:45 QPR - Reading (C)
23:45 O.Lyon - Dijon (Özet)
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