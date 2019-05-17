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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Bein Sports Haber 17 Mayıs akışında neler var? Bein Sports Haber yayın akışı!

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Bein Sports Haber 17 Mayıs akışında neler var? Bein Sports Haber yayın akışı!

Bein Sports Haber yayın akışı, spor müsabakalarını yakından takip eden birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde 17 Mayıs Cuma günü içerisinde hangi programlar olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde 17 Mayıs tarihinde hangi programlar var? İşte, o detaylar

Bein Sports yayın akışı içerisinde hangi programlar olduğu,17 Mayıs Cuma günü basketbol izleyicilerinin gündemindeki konu olmaya başladı. İşte, 17 Mayıs Cuma gününe dair Bein Sports Haber yayın akışı bilgileri

15:00 Haber

15:30 Dünden Bugüne: Kasımpaşa - A.Konyaspor

16:00 Haber

16:30 LaLiga Show

17:00 Haber

17:30 Inside Serie A

18:00 Ana Haber

19:00 Ligue 1 Show

19:30 beIN Santra

20:30 Premier League Netbusters

21:00 Vay Bee

21:15 beIN Santra Devre Arası

21:30 LaLiga Chronicles

22:00 Haber

22:30 Kobe'nin Kralı Iniesta

23:00 beIN Bugün

00:00 Haber

00:30 beIN Bugün

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