Bein Sports Haber 17 Mayıs akışında neler var? Bein Sports Haber yayın akışı!
Bein Sports Haber yayın akışı, spor müsabakalarını yakından takip eden birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde 17 Mayıs Cuma günü içerisinde hangi programlar olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bein Sports Haber yayın akışı içerisinde 17 Mayıs tarihinde hangi programlar var? İşte, o detaylar
Bein Sports yayın akışı içerisinde hangi programlar olduğu,17 Mayıs Cuma günü basketbol izleyicilerinin gündemindeki konu olmaya başladı. İşte, 17 Mayıs Cuma gününe dair Bein Sports Haber yayın akışı bilgileri
15:00 Haber
15:30 Dünden Bugüne: Kasımpaşa - A.Konyaspor
16:00 Haber
16:30 LaLiga Show
17:00 Haber
17:30 Inside Serie A
18:00 Ana Haber
19:00 Ligue 1 Show
19:30 beIN Santra
20:30 Premier League Netbusters
21:00 Vay Bee
21:15 beIN Santra Devre Arası
21:30 LaLiga Chronicles
22:00 Haber
22:30 Kobe'nin Kralı Iniesta
23:00 beIN Bugün
00:00 Haber
00:30 beIN Bugün
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