beIN Sports frekans ayarı nasıl yapılır? beIN Sports yayın akışı
beIN Sports Haber ve beIN Sports 1’te yayınlanan Süper Lig maçları nedeniyle kanalın yayın akışı en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı olmak üzere tüm futbolseverler, sık sık beIN Sports yayın akışını inceliyor. Peki, bugün yayın akışında hangi maçlar var? beIN Sports frekans ayarı nasıl yapılır?
beIN Sports frekans ayarı nasıl yapılır? beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 yayın akışında bugün neler var? Sorularının yanıtlarını derledik.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
14 NİSAN BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI
00:45beIN Asist
02:00beIN Asist Extra Time
02:45Derbi Özel
04:30Premier League Günün Özetleri
05:15A.Konyaspor - DG Sivasspor
07:00beIN Asist
08:15beIN Asist Extra Time
09:00Maç Sabahı
10:30Premier League Günün Özetleri
11:15Vay Bee
11:30Son 10 Yılın Derbi Golleri: Fenerbahçe - Galatasaray
12:00Galatasaray - Fenerbahçe (Geniş Özet)
13:00Özel Röportaj: Alex De Souza
13:15Özel Röportaj: W.Sneijder
13:30Özel Röportaj: D.De Souza
13:45Özel Röportaj: E.Blumer
14:00Derbiye Doğru
16:00İki Efsane Başkan: Ali Şen - Faruk Süren
17:00beIN FC
19:00Fenerbahçe - Galatasaray (C)
21:00beIN FC
23:00beIN FC Extra Time
00:00Fenerbahçe - Galatasaray
Yorumları Göster
Yorumları Gizle