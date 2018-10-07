Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır? 7 Ekim Bein Sports yayın akışı
Süper Lig tutkunlarının gözü kulağı Bein Sports yayın akışında. Maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınları Türk futbolseverlerle buluşturan Bein Sports’un 7 Ekim tarihli yayın akışında yine çok önemli karşılaşmalar var. Ancak karşılaşmaların takip edilebilmesi için frekans ayarının doğru olması gerekiyor. Peki, Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır?
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligleri gibi pek çok önemli futbol organizasyonu Bein Sports, kanalından yayınlanıyor. Gerek kendi takımlarının gerekse rakip takımların karşılaşmalarını anlık olarak takip etmek isteyen sporseverler, Bein Sports yayın akışının yanı sıra frekans bilgilerini merak ediyor.
7 EKİM BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI
• 06:00Türkiye'den ve Dünyadan Haber
• 06:45Toulouse - Nice (Özet)
• 07:00Türkiye'den Haber
• 07:30Lig Özetleri
• 09:30Maç Sabahı
• 11:00Doğru mu? Yanlış mı?
• 11:30Premier League World
• 12:00Türkiye'den Haber
• 12:15Premier League Günün Özetleri
• 13:00beIN Hafta Sonu
• 15:00Türkiye'den ve Dünyadan Haber
• 15:45Ümraniyespor - Denizlispor (Özet)
• 16:00Özel Röportaj: Metecan Birsen
• 16:30LaLiga World
• 17:00beIN FC
• 18:00Türkiye'den Haber
• 18:30Vay Bee
• 18:45beIN FC Devre Arası
• 19:00Tottenham - Cardiff (Geniş Özet)
• 19:30Inside The D
• 20:00Lig Özetleri
• 21:00Alaves - R.Madrid (Özet)
• 21:15beIN FC Devre Arası
• 21:30Football's Greatest: M.Desailly
• 22:00500 Great Goals Show
• 22:30Lig Özetleri
• 00:30Fransa'dan Futbol
beIN Sports Haber uydu frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Frekans ayarları nasıl yapılır?
beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.
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