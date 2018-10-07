Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır? 7 Ekim Bein Sports yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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07.10.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır? 7 Ekim Bein Sports yayın akışı

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Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır? 7 Ekim Bein Sports yayın akışı

Süper Lig tutkunlarının gözü kulağı Bein Sports yayın akışında. Maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınları Türk futbolseverlerle buluşturan Bein Sports’un 7 Ekim tarihli yayın akışında yine çok önemli karşılaşmalar var. Ancak karşılaşmaların takip edilebilmesi için frekans ayarının doğru olması gerekiyor. Peki, Bein Sports frekans ayarı nasıl yapılır?

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligleri gibi pek çok önemli futbol organizasyonu Bein Sports, kanalından yayınlanıyor. Gerek kendi takımlarının gerekse rakip takımların karşılaşmalarını anlık olarak takip etmek isteyen sporseverler, Bein Sports yayın akışının yanı sıra frekans bilgilerini merak ediyor.

7 EKİM BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI

• 06:00Türkiye'den ve Dünyadan Haber
• 06:45Toulouse - Nice (Özet)
• 07:00Türkiye'den Haber
• 07:30Lig Özetleri
• 09:30Maç Sabahı
• 11:00Doğru mu? Yanlış mı?
• 11:30Premier League World
• 12:00Türkiye'den Haber
• 12:15Premier League Günün Özetleri
• 13:00beIN Hafta Sonu
• 15:00Türkiye'den ve Dünyadan Haber
• 15:45Ümraniyespor - Denizlispor (Özet)
• 16:00Özel Röportaj: Metecan Birsen
• 16:30LaLiga World
• 17:00beIN FC
• 18:00Türkiye'den Haber
• 18:30Vay Bee
• 18:45beIN FC Devre Arası
• 19:00Tottenham - Cardiff (Geniş Özet)
• 19:30Inside The D
• 20:00Lig Özetleri
• 21:00Alaves - R.Madrid (Özet)
• 21:15beIN FC Devre Arası
• 21:30Football's Greatest: M.Desailly
• 22:00500 Great Goals Show
• 22:30Lig Özetleri
• 00:30Fransa'dan Futbol

beIN Sports Haber uydu frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

 

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