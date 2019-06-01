beIN Sports frekans ayarı nasıl yapılır? 1 Haziran beIN Sports yayın akışı
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları beIN Sports üzerinden takip ediliyor. Hem Türk hem de yabancı takımların maçlarını heyecanla bekleyen futbolseverler, beIN Sports frekans ayarı konusunda yardım almak istiyor. Peki, beIN Sports frekans ayarı nasıl yapılır?
beIN Sports Haber, Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının özetleri, Şampiyonlar Ligi’nden bazı karşılaşmalar ve zaman zaman bazı futbol müsabakaların canlı yayınlanmasına imkan tanıyor. beIN SportsHaber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. İşte adım adım beIN Sports frekans ayarı;
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle. Kanal Ekle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak "User veya Manuel" yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-Kullanıcı Ayarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
1 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
05:15M.Başakşehir - A.Alanyaspor
07:00DG Sivasspor - Galatasaray
08:45Beşiktaş - Kasımpaşa
10:30Ç.Rizespor - Trabzonspor
12:15Premier League World Özel: Man.City - Liverpool
13:15Sezonun Golleri: Tottenham
14:15Sezonun Golleri: Liverpool
15:00Barcelona - Liverpool (Özet)
15:15Liverpool - Barcelona (Özet)
15:30Tottenham - Ajax (Özet)
15:45Ajax - Tottenham (Özet)
16:00İngiltere - Japonya (C)
18:00İstanbul Mucizesi: J.A.Riise
18:30Portekiz - Şili (C)
20:30UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
21:00Şampiyonlar Sahnesi
22:00Tottenham - Liverpool (C)
00:00Kupa Seremonisi
00:30Şampiyonlar Sahnes
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