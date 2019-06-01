Behzat Ç’den ilk görüntüler geldi – Nejat İşler’in görüntüsü dikkat çekti
Bir dönemin fenomen polisiye dizisi Behzat Ç’nin geri dönüş haberinin ardından yeni görüntüler paylaşıldı, özellikle Nejat İşler’in görüntüsü dikkat çekti. Ekran yolculuğuna 2011’de başlayan ve replikleriyle uzun süre adından söz ettiren Behzat Ç’nin kadrosunda değişiklikler var. İşte, Behzat Ç’nin kadrosu hakkında detaylar
Yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinden yeni kareler yayınlandı. Görüntülerle birlikte yeni kadroya dair detaylı bilgi de gelmiş oldu.
Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.
BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Online sistem üzerinden yayınlanacak ve çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisinin haziran ayının sonu ve temmuz ayının başı gibi yayınlanması bekleniyor.
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