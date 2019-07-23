Behzat Ç yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında bir dönem fırtına estiren Behzat Ç, 6 yıl aranın ardından yeni sezonu ile geri dönüyor. Çok sayıda izleyiciyi kendisine hayran bırakan, Erdal Beşikçioğlu'nun baş rolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, ilgi çeken konusu ile internet üzerinden yayın yapacak. Peki, Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlıyor? Behzat Ç. yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?
Erdal Beşikçioğlu'nun baş rolünde olduğu Serdar Akar yönetmen koltuğunda oturduğu, Behzat Ç. yeni sezon tanıtım fragmanları ile izleyiciyi heyecanlandırdı. Behzat komiserin ve ekibin yaşayacakları maceraları sabırsızlıkla bekleyenler, internette konuya dair araştırmalarına başladı. Yıllar sonra başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, gibi isimler yer alacak. Peki, Behzat Ç yeni sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, o konuya dair bilgiler.
2010 yılında televizyonda yayınlanan ve büyük ilgi gören “Behzat Ç.” dizisi, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Behzat Ç, yeni sezon 25 Temmuz Perşembe günü BluTV’de izleyicilerle buluşacak.
YENİLENEN OYUNCU KADROSUYLA GERİ DÖNÜYOR
Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.
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