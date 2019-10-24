Behzat Ç. yeni sezon çekilmeyecek mi? Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'yi bırakıyor mu?
Dijital platform üzerinden yayınlanan Behzat Ç. ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun 'Ben artık projede yokum' dediği iddia edildi. Peki, Behzat Ç. yeni sezon çekilmeyecek mi? Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'yi bırakıyor mu?
Behzat Ç. yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ederken şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. İddialara göre altı yıllık aranın ardından internet dizisi olarak geri dönen Behzat Ç.'nin yapım öncesi aşamasındayken iptal oldu. Dizide Behzat’ın ağabeyi Şevket’i canlandıran Ege Aydan, Instagram hesabından iddiaları yanıtladı.
Aydan şu açıklamayı yaptı: “Sevgili arkadaşlar, özelden mesajlara yanıt vermeyeceğim. Şu an Behzat Ç. çekilmiyor, durdu. Üç gün sonra ne olur bilemem. Neden, ne oldu, ne olacak tününden sorular sormayın lütfen… Bir bilgim olsa paylaşırdım.”
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'yi bırakıyor mu?
Behzat Ç. ile ilgili bir diğer iddia ise Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu ve bu nedenle diziyi bırakacağı yönünde. Erdal Beşikçioğlu'nun diziye devam etmesi için ikna edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle