Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var?
Behzat Ç.’nin dördüncü sezonu dijital platform üzerinden yayınlandı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kadrodaki yeni isimler ve karakterler de dikkat çekti. Peki, Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var, kadroya katılan yeni isimler kimler?
Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği Behzat Ç’nin, başrolünü diğer sezonlarda olduğu gibi Erdal Beşikçioğlu üstleniyor, usta oyuncuya kadroda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler eşlik ediyor.
Uzun süredir dizi projelerinden uzak olan Nejat İşler’in dizinin kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği Behzat Ç’de; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.
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