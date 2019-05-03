Behzat Ç.’nin oyuncu kadrosunda kimler var?
2010 yılında ekrana gelen ve 96 bölüm çekilen Behzat Ç. dijital platform üzerinden geri dönmeye hazırlanıyor. Altı yıl aradan sonra yeniden izleyicileriyle buluşacak olan Behzat Ç., 40’ar dakikalık 9 bölümden oluşacak. Peki, Behzat Ç.’nin oyuncu kadrosunda kimler var?
Medyatava’nın haberine göre; Serdar Akar ile eski ortağı usta yönetmen Tarkan Karlıdağ ‘Behzat Ç.’nin devamı için hazırlıklara başladı. Yeni bölümlerde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edecek. Behzat Ç’nin yeni kadrosuna ayrıca Ertuğrul Şakar da katıldı. Şakar, ‘Behzat Ç.’de Behzat’ın arkadaşı ‘Serhat Müdür’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
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