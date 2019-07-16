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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Behzat Ç ne zaman başlayacak? İşte Behzat Ç yeni sezon yayın tarihi

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Behzat Ç ne zaman başlayacak? İşte Behzat Ç yeni sezon yayın tarihi

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran ve yoğun bir izleyici kitlesi bulunan Behzat Ç, 6 yıl aranın ardından sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin fenomenleri, Behzat komiser ve ekibin maceraları için sabırsızlanırken, yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Behzat Ç ne zaman başlayacak? Yeni sezon ilk bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

"Bir Ankara Polisiyesi" sloganıyla izleyenlerin hafızasına kazınan Behzat Ç, yenilenen kadrosu ve farklı hikayesiyle yeniden seyirci karşısına çıkacak. İnternet üzerinden yayınlanacak olan Behzat Ç, yeni fragmanları ve setten gelen görüntülerle hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Peki, Behzat Ç yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Behzat Ç dizisi yayın tarihi.

BEHZAT Ç YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu ve sevilen pek çok karakterin geri döndüğü dizinin yepyeni maceraları, 25 Temmuz'dan itibaren başlıyor.

BEHZAT Ç OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.

 

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