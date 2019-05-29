Behzat Ç ne zaman başlayacak?
Bir süredir ekranlara döneceğine dair söylentiler dolaşan ve geçtiğimiz günlerde setinden ilk fotoğrafların yayınlandığı Behzat Ç., izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir önceki seride olduğu gibi Ankara'da devam edecek olan dizide, Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç gibi isimler yer alacak. Peki, Behzat Ç. ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar
Yayınlandığı dönemde birçok kişinin zihninde önemli bir yer edinen Behzat Ç., ekranlara veda ettiği 2013 yılının ardından ilk kez izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimlerine Ankara'da başlanan dizinin kadrosunda, Akbaba rolüyle İnanç Konukçu, Hayalet rolüyle Berkan Şal yer almaya devam edecek. Peki, Behzat Ç. ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar
BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisinin haziran ayının sonu ve temmuz ayının başı gibi yayınlanması bekleniyor. Dizinin yapımcısı tarafından net bir bilgi paylaşımı yapılması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.
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