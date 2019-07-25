Behzat Ç. macerası başladı - Behzat Ç. yeni sezon 2. bölümü ne zaman?
Televizyonda 3 sezon boyunca beğeniyle izlenilen Behzat Ç., 6 yıllık aradan sonra macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Behzat Ç.’nin yeni sezonu 25 Temmuz Perşembe günü itibariyle dijital platform üzerinden yayınlanmaya başladı. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 2. bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni sezonu için bekleyiş sona erdi. Yazar ve senarist Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenilen dizi, 2013 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. Uzun bir süre ardından yeniden yayınlanmaya başlayan Behzat Ç.’nin yeni sezon ilk bölümü saat 12.03’te yayına verildi. Şimdi gözler yeni bölüm tarihinde. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 2. bölümü ne zaman?
Yeni sezonda kadrosuna yeni karakterleri devam eden Behzat Ç., perşembe günleri dijital platform üzerinden yayınlanacak. Yani Behzat Ç. yeni sezon 2. Bölümü 1 Ağustos Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
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