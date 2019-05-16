Behzat Ç. geri dönüyor
2010 yılında televizyonda yayınlanan ve büyük ilgi gören “Behzat Ç.” dizisi, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yakında BluTV’de yayınlanacak olan dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor.
İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV’de izleyicilerle buluşacak.
Nejat İşler dizide Ercüment Çözer karakterini canlandırıyor.
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