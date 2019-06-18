Behzat Ç dizisi ne zaman başlayacak?
Bir dönem ekranlara damga vuran ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan Behzat Ç. 2013 yılının ardından televiyon serüvenine geri dönüyor. Behzat Ç hayranları, internette en fazla konuşulan konulardan biri olan dizinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Dizide Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç gibi isimler yer alacak. Peki, Behzat Ç dizisi ne zaman başlayacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.
Türk televizyon tarihinin fenomen dizilerinden olan Behzat Ç, 6 yıl aranın ardından yeniden çekilmeye başlandı. Ankara'da çekimleri devam edecek olan dizinin setinden ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fotoğraflar ile Behzat Ç hayranları heyecanlanırken, dizinin yayın hayatına başlayacağı konu da merak konusu oldu. İşte, Behzat Ç'nin yeniden başlayacağı tarihle ilgili detaylar.
BEHZAT Ç NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?
Online sistem üzerinden yayınlanacak ve çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisinin haziran ayının sonu ve temmuz ayının başı gibi yayınlanması bekleniyor.
Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.
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