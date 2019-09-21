Behzat Ç.'den 2. sezon müjdesi
6 yıllık aranın ardından BluTV özel yapımı olarak yeniden seyircisiyle buluşan fenomen dizi “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi”nden takipçilerine müjdeli haber geldi.
9 bölümden oluşan ilk sezonu büyük ilgi gören dizinin ikinci sezonu da çekilecek. Ekip çok yakında yeni bölümlerin çekimlerine başlayacak.
Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç ve Belçim Bilgin’in rol aldığı dizinin birinci sezonunda bölüm süreleri 45 dakikaydı. İkinci sezonda ise her bölüm 60 dakika olacak.
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