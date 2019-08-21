Behzat Ç. 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
İnternet üzerinden yayın yapan ve ilgiyle izlenen Behzat Ç. 5. bölümü, geçen hafta yayınlanan nefes kesen bir bölümün ardından dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Erdal Beşikçioğlu’nun baş rolünü üstelendiği dizide, Behzat komiser ve ekibi bu hafta da yine heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Behzat Ç. 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, dizinin merakla beklenen yeni bölümüne ilişkin bilgiler.
Uzun yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenomen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde, Behzat komiser ve ekibi yeni bir cinayeti aydınlatmanın peşine düşecek. İşte, Behzat Ç. 5. bölüm tarihi hakkında merak edilenler.
BEHZAT Ç. 5. BÖLÜM NE ZAMAN?
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak. Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde, bir sosyal medya fenomeninin katilinin izi sürülecek.
Nejat İşler’in dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak.
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