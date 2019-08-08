Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran ve yıllar sonra yeniden yayınlanan Behzat Ç. yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Behzat Ç.'nin ilk üç bölümünü izleyenler, merakla beklenen 4. bölüm için sabırsızlanmaya başladı. İnternette yeni bölüm tarihini öğrenmek isteyenler, dizi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Erdal Beşikçioğlu’nun baş rolünde yer aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde macera hız kesmeden sürüyor. Perşembe günü internet üzerinden yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Behzat komiser ve ekibi yeni bir cinayeti aydınlatmanın peşine düştü. Behzat Ç. hayranları yayınlanan son bölümün ardından 4. bölüm için araştırmalarına başladı.İşte, Behzat Ç. 4. bölüm tarihine ilişkin bilgiler.
BEHZAT Ç. 3. BÖLÜM NE ZAMAN?
İnternet platformundan yayın yapan Behzat Ç.'nin yeni sezon 4. bölümü 15 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak. Behzat Ç'nin önümüzdeki haftaki yeni bölümünde Behzat komiser ve ekibi cinayetleri aydınlatmaya devam edecek.
DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oldu. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle