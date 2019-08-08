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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 19:57, Son Güncelleme:

Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Behzat Ç. 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran ve yıllar sonra yeniden yayınlanan Behzat Ç. yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Behzat Ç.'nin ilk üç bölümünü izleyenler, merakla beklenen 4. bölüm için sabırsızlanmaya başladı. İnternette yeni bölüm tarihini öğrenmek isteyenler, dizi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Behzat Ç. 4.  bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.

Erdal Beşikçioğlu’nun baş rolünde yer aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde macera hız kesmeden sürüyor. Perşembe günü internet üzerinden yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Behzat komiser ve ekibi yeni bir cinayeti aydınlatmanın peşine düştü. Behzat Ç. hayranları yayınlanan son bölümün ardından 4. bölüm için araştırmalarına başladı.İşte, Behzat Ç. 4. bölüm tarihine ilişkin bilgiler.

BEHZAT Ç. 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

İnternet platformundan yayın yapan Behzat Ç.'nin yeni sezon 4. bölümü 15 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak. Behzat Ç'nin önümüzdeki haftaki yeni bölümünde Behzat komiser ve ekibi cinayetleri aydınlatmaya devam edecek.

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oldu. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak.

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