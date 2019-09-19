Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için sürpriz açıklama!
Behzat Ç. ilk sezonu tamamlamasının ardından 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu ile gündemde yer almaya başladı. Dizinin çok hızlı geçen 9 bölümlük ilk sezonunun ardından 2. sezon için açıklama geldi. Peki, Behzat Ç. 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, yapım ekibinden gelen önemli açıklama
Behzat Ç.'nin 2. yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir bilgi yer almazken, yeni sezon için çok önemli bilgiler geldi. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin artık 45 dk yerine 60 dk olarak çekileceği bilgisi aktarıldı.
Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik’den oluşan güçlü kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dk. oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dk.’dan oluşacağı müjdesi geldi.
‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yine sadece BluTV’de yayınlanacak, merakla beklenen 2. sezon çekimleri yakında başlayacak.
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