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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.09.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için sürpriz açıklama!

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Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için sürpriz açıklama!

Behzat Ç. ilk sezonu tamamlamasının ardından 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu ile gündemde yer almaya başladı. Dizinin çok hızlı geçen 9 bölümlük ilk sezonunun ardından 2. sezon için açıklama geldi. Peki, Behzat Ç. 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, yapım ekibinden gelen önemli açıklama

Behzat Ç.'nin 2. yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir bilgi yer almazken, yeni sezon için çok önemli bilgiler geldi. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin artık 45 dk yerine 60 dk olarak çekileceği bilgisi aktarıldı.

Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik’den oluşan güçlü kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dk. oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dk.’dan oluşacağı müjdesi geldi.

‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yine sadece BluTV’de yayınlanacak, merakla beklenen 2. sezon çekimleri yakında başlayacak.

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