Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Behzat Ç. 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölümünde Behzat komiserin tek başına sürdürdüğü hayatı ele alan dizi, ikinci bölümü itibariyle cinayet masasında yaşanan olayları ela alacak. Peki, Behzat Ç. 2. bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte, dizinin yeni bölümü hakkında merak edilen bazı bilgiler
Uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Behzat Ç. ilk bölümünün ardından ikinci bölümü ile merakla bekleniyor. İlk bölümünde ihraç edilmesi dolayısıyla görevden uzak bir yaşam süren Behzat komiser ve Hayalet'in hikayesinden bahseden dizi, ikinci bölümde cinayet masasına odaklanacak. Peki, Behzat Ç.'nin 2. bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
BEHZAT Ç. 2. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Behzat Ç.'nin ikinci bölümü, 1 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği Behzat Ç.’nin tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro’ya geri döndüğü tanıtımda, Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in yine eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacağı görülüyor.
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