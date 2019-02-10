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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Begüm Çağla Taşkın kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Begüm kaç yaşında?

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Begüm Çağla Taşkın kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Begüm kaç yaşında?

Begüm Çağla Taşkın, Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda gösterdiği performansın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan oyuncu Begüm Çağla Taşkın kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Begüm Çağla Taşkın 1987 yılının ağustos ayında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İşte, Begüm Çağla Taşkın'ın kendi ağzından biyografisi;

"Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde çok güzel 3 senem geçti. Sadece lise 2'de bölüm seçimi yaparken istihareye yatıp puanım yetiyor diye "fen-matematik okumam hayırlıysa yeşil ve beyaz göreyim" demem ve rüyamda Beyazıt Öztürk ile yeşil bir cipte dolaştığımızı görmem, süper saçma bir karar vermeme neden oldu. Sonuç; İzmir Ekonomi Üniversitesi-Ekonomi Bölümü.

Orada da çok güzel dostlar biriktirdim, alnımın akıyla mezun oldum ve trip başladı; 'Ben ne olacağım?'. Klişe ama çocukluk hayalimdi oyunculuk. Zaten işsiz güçsüz oturduğum için İzmir MSM'de Actor Studio'ya yazıldım. Orada canım hocam Apo Kaya, Müjdat Gezen Konservatuarı'nda yetenek sınavına girmem konusunda beni gazladı ve esas serüvenim başladı.

Konservatuar yıllarım eğitim hayatımın en güzel yılları oldu. Her gün çalıştığım şeyin ekonometri değil de bir tiyatro oyunu olduğu gerçeğine bayılarak oradan da mezun oldum. Şimdi ne olacak paniği yaşamadan 'Kim Korkar Hain Kurttan' oyununda yönetmen asistanlığı işi kaptım, bir diğer canım hocam Sevinç Erbulak sağolsun. Bu iş Haluk Bilginer'in Nehir oyununda ufak bir rolde oynamama vesile oldu.

E şimdi ne yapacağım derken çatır çatır reklam gelmeye başladı. Biraz daha ortama alıştım..Ve BKM. Kader, şans, yetenek her neyse kendimi 22 kişilik cıvıl cıvıl bir ekibin içinde buldum. Yılmaz Usta'yla tanıştım, çırağı oldum, baya baya gözümün içine bakıp bana şakalar yapıyor hala inanamıyorum!"

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