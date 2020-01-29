Bebek değil o göbek!

Hekimoğlu 28 Ocak Salı yayınlanan son bölümde Zeynep ve Emre bir günlüğüne poliklinikte görev alırlar. Ateş'in yerine hasta bakan ikili ise karşılarına çıkan hastaları görünce epey şaşkınlığa uğrarlar. Son olarak onlara gelen bir hasta midesinden şikayetçidir. Kadının kilolu olması üzerine Emre, mide yanmasının sebebi olarak hamileliğini gösterir. Emre'nin bu sözleri üzerine deliye dönen hasta, hamile olmadığını ve sadece kilolu olduğunu söyler. İkili arasında kısa bir sürtüşme yaşanır. Yapılan ultrason sonuçlarına göre de kadın hamile değildir. Ancak Emre'nin ona bu şekilde yaklaşması hem kadının hem de Zeynep'in tepkisine neden olur. Bu sebeple insanları dış görünüşüne göre yargılamanın aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini göz önüne sererler.