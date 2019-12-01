BBC’deki konuk makyöz Azra
HAZAR Ergüçlü, BBC dizisi “The Mallorca Files”a konuk oldu. Ünlü oyuncu dizide Azra Bolat adlı bir makyözü canlandırdı.
Geçtiğimiz aylarda “The Mallorca Files”ın İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki çekimlerinde kamera karşısına geçen oyuncunun diziden kareleri basına yansıdı. BBC’de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan dizide Ergüçlü’nün sahneleri “Number One Fan” adlı dördüncü bölümde ekrana gelecek. Elen Rhys ve Julian Looman’ın başrolde olduğu 10 bölümlük polisiye dizide Alman ve İngiliz iki dedektif İspanyol adasındaki gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyor.
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