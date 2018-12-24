BBC dizisinde rol alacak
Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’da rol alan Hazar Ergüçlü, yurtdışı kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Ergüçlü, BBC dizisi ‘The Mallorca Files’ta konuk oyuncu olarak yer alacak.
NURİ Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” adlı filmindeki performansıyla adını dünyaya duyuran Hazar Ergüçlü, yurtdışından birçok rol teklifi alıyor. Netflix’in ilk Türk dizisi “Hakan: Muhafız”da Çağatay Ulusoy’la kamera karşısına geçen oyuncu, iki hafta önce İngiltere’ye gitti. Ergüçlü burada İngiltere’nin ünlü oyunculuk ajansı Subtitle Agent ile menajerlik anlaşması imzaladı. Oyuncu bu anlaşmanın ardından BBC dizisi “The Mallorca Files”a konuk oldu. Ergüçlü’nün rol aldığı bölümler, ocak ayında izleyiciyle buluşacak.
O TEKLİFİ KABUL EDEMEDİ
Hazar Ergüçlü’ye bir teklif de HBO’dan geldi. Ancak oyuncunun HBO’nun teklifini başka projesiyle çakışması nedeniyle kabul edemediği öğrenildi.
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